München (pta/16.07.2024/12:40)

Die medondo holding AG hat die am 1. Juli 2024 beschlossene Barkapitalerhöhung erfolgreich abgeschlossen. Sämtliche 1.560.897 neue Aktien konnten zum Preis von EUR 1,00 bei institutionellen Investoren platziert werden. Aufgrund der hohen Nachfrage war die Kapitalerhöhung überzeichnet. Der Gesellschaft fließt damit ein Bruttoemissionserlös von EUR 1.560.897 zu. Mit Eintragung der Kapitalerhöhung wird sich das Grundkapital der Gesellschaft um EUR 1.560.897 auf EUR 17.169.869 erhöhen.

Die Zuflüsse aus der Kapitalerhöhung sollen für die Beschleunigung des organischen Wachstums und den Vertriebsausbau der innovativen Softwarelösung für Arztpraxen genutzt werden. Die neue Vertriebsstrategie wird sich dabei verstärkt auf Kooperationen mit Handelsorganisationen und Multiplikatoren ausrichten. In Deutschland, Österreich und der Schweiz gibt es insgesamt 240.000 Arztpraxen. Die medondo holding AG strebt an, innerhalb von fünf Jahren einen Marktanteil von zehn Prozent zu erreichen.

Die neuen Aktien sollen prospektfrei zum Handel im Freiverkehr an der Frankfurter Wertpapierbörse im Segment "Basic Board / Open Market" einbezogen werden.

