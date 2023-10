CHARENTON-LE-PONT (dpa-AFX) - Der starke Euro hat dem Brillenkonzern EssilorLuxottica im Sommer einen Umsatzrückgang eingebrockt. Mit knapp 6,3 Milliarden Euro lag der Erlös 1,6 Prozent niedriger als ein Jahr zuvor, wie das Unternehmen mit Brillenmarken wie Oakley und Ray-Ban am Donnerstagabend in Charenton-le-Pont mitteilte. Bei konstanten Wechselkursen wäre der Umsatz um 5,2 Prozent gestiegen und damit stärker als von Analysten im Schnitt erwartet.

Lässt man die Währungsschwankungen beiseite, zog das Geschäft besonders stark in der Region Asien-Pazifik an. Hier wuchs der Umsatz währungsbereinigt um 11,7 Prozent. Das wesentlich größere Geschäftsfeld Europa, Naher Osten und Afrika kam auf ein Plus von 6,9 Prozent, und in der umsatzstärksten Region Nordamerika steigerte EssilorLuxottica den Erlös um 2,1 Prozent.

Zu EssilorLuxottica gehören unter anderem die Optikerketten Apollo und Sunglass Hut. Das Unternehmen fertigt aber auch Brillen für Luxusmarken wie Dolce & Gabbana, Chanel und Armani./stw/jha/