Naqura - Nach seinen Gesprächen in Israel hat Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) keinen Zweifel daran, dass Israel unschuldig sei an den zivilen Opfern bei den Explosionen an einem Krankenhaus im Gaza. "Israel ist kein Terrorstaat, die Hamas ist die Terrororganisation", sagte Pistorius dem ZDF Heute-Journal am Donnerstagabend.



Israel habe jedes Recht sich zu verteidigen, sagte der SPD-Politiker. "Gleichzeitig blickt die Welt eben sorgenvoll auf diese Region, weil natürlich jede Eskalation am Ende auch ein schwer kalkulierbares Risiko mit sich bringt." Der Verteidigungsminister erklärte, er gehe davon aus, dass "es eine Bodenoffensive in welcher Form, Ausprägung auch immer geben wird". Nach seinem Besuch der deutschen Soldaten der UNIFIL-Mission im Libanon bezeichnete der Minister die Bedingungen der Soldaten als "entspannt angespannt".



Trotz mehrfachen Raktenalarms machten sich die Soldaten "keine großen Sorgen, weil sie wissen, dass sie nicht Ziel der Parteien sind und dass sie auf die Zustände, mit denen sie es zu tun haben, gut vorbereitet sind", so Pistorius.

