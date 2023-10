Baloise Holding AG / Schlagwort(e): Personalie

Veränderung im Verwaltungsrat von Baloise



20.10.2023 / 07:00 CET/CEST





Basel, 20. Oktober 2023. Im Verwaltungsrat der Baloise Holding AG kommt es zu einer personellen Veränderung. Claudia Dill tritt per 31. Oktober 2023 aus dem Gremium des Unternehmens aus, um eine operative Aufgabe in der Geschäftsleitung einer Rückversicherungsgesellschaft zu übernehmen. Sie steht somit an der Generalversammlung 2024 nicht mehr zur Wiederwahl. Claudia Dill hat als Mitglied des Verwaltungsrats von Baloise während ihrer Amtszeit wertvolle Beiträge zur Weiterentwicklung des Unternehmens geleistet. Ihre ausgewiesene Finanz- und Versicherungsexpertise sowie ihr Engagement wurden im Gremium sehr geschätzt. Verwaltungsratspräsident Dr. Thomas von Planta wünscht ihr für ihre Zukunft alles Gute: «Ich möchte mich im Namen des Verwaltungsrats und von Baloise bei Claudia Dill für ihre engagierte Mitarbeit und ihre Verdienste zum Wohle unseres Unternehmens bedanken. Ihre Persönlichkeit und ihr Fachwissen waren eine Bereicherung für das Gremium und wir wünschen ihr für ihre neue berufliche Herausforderung viel Erfolg.» Kontakt Baloise

Baloise, Aeschengraben 21, CH-4002 Basel

Internet: www.baloise.com

E-Mail: media.relations@baloise.com / investor.relations@baloise.com

Media Relations: Tel.: +41 58 285 82 14

Investor Relations: Tel.: +41 58 285 81 81 Über Baloise



Bei Baloise dreht sich alles um die Zukunft. Wir machen das Morgen für unsere Kundinnen und Kunden leichter, sicherer und unbeschwerter und übernehmen dafür heute Verantwortung. Wir sind mehr als eine traditionelle Versicherung. Mit unseren smarten Finanz- und Versicherungslösungen, ergänzt um eine Vielzahl an innovativen Services rund um die Bedürfnisse Wohnen und Mobilität, gestalten wir ein ganzheitliches Dienstleistungserlebnis. In unserer täglichen Arbeit sind loyale Fürsorge, zuverlässige Zusammenarbeit und vertrauensvolle Beziehungen zentrale Elemente in der Interaktion mit unseren Stakeholdern. Wir halten unseren Kundinnen und Kunden in Finanzfragen den Rücken frei, sodass diese sich um die wichtigen Dinge in ihrem Leben kümmern können und Inspiration für Neues in ihrem Alltag finden. Als europäisches Unternehmen mit Hauptsitz in Basel (Schweiz) und Tochtergesellschaften in Belgien, Deutschland und Luxemburg, wirkt Baloise seit rund 160 Jahren mit aktuell 8'000 Mitarbeitenden. Im Geschäftsjahr 2022 haben wir mit unseren Dienstleistungen ein Geschäftsvolumen von rund CHF 8.8 Mrd. generiert. Die Aktie der Baloise Holding AG (BALN) ist an der SIX Swiss Exchange kotiert.



Ende der Medienmitteilungen