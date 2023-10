Mit dem erfolgreichen Hautarzt und Unternehmer Felix Bertram und der KI-Unternehmerin Nicole Büttner-Thiel sind in der neuen Staffel als weiter Investoren mit an Bord.Zürich - Ab dem 31. Oktober strahlt der Privatsender 3+ die fünfte Staffel von «Die Höhle der Löwen Schweiz» aus. Mit dem erfolgreichen Hautarzt und Unternehmer Felix Bertram und der KI-Unternehmerin Nicole Büttner-Thiel sind in der neuen Staffel als weiter Investoren mit an Bord. 42 Startups hoffen auf einen Deal, in sieben Folgen geben sie ab Ende Oktober jeden Dienstagabend auf 3+ alles...

