Am 8. November stehen bei Sixt Zahlen zum dritten Quartal an. Die Analysten der DZ Bank rechnen mit einem Umsatz von 1,14 Milliarden Euro, das wäre ein Plus von 14 Prozent. Der Vorsteuergewinn dürfte um 15 Prozent auf 242 Millionen Euro sinken. Daraus würde eine Marge von 21,3 Prozent (Vorjahr: 28,4 Prozent) resultieren. Höhere Kosten, eine Normalisierung ...

