Die neue Batteriegroßspeicheranlage in der Diesdorfer Wuhne in Magdeburg soll 58 Megawatt Speicherleistung erbringen. Die Realisierung des Projekts soll bis 2025 erfolgen. Kyon Energy, Projektentwickler für Batteriegroßspeicher aus München, hat die Genehmigung für einen neuen Großspeichers in der Diesdorfer Wuhne am Stadtrand Magdeburgs erhalten. Die Anlage soll eine Speicherleistung von 58 Megawatt und eine Speicherkapazität von 116 Megawattstunden erbringen. Mit dem Bau will das Unternehmen Anfang ...

