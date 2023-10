Erik Fyrwald tritt nach siebeneinhalb Jahren im Unternehmen in den Ruhestand, bleibt aber weiterhin Mitglied des Verwaltungsrats.Basel - Der Agrarkonzern Syngenta bekommt ab 2024 in der Person von Jeff Rowe einen neuen Chef. Erik Fyrwald tritt nach siebeneinhalb Jahren im Unternehmen in den Ruhestand, bleibt aber weiterhin Mitglied des Verwaltungsrats. Fyrwald kam im Juni 2016 als CEO zu Syngenta und hat die Gruppe «in herausragender Weise geführt», erklärte VR-Präsident Li Fanrong am Freitag in einem Communiqué.

