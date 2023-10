Kund:innen in Schweden erhalten bis zu 15.000 kWh Strom pro Jahr kostenlos, wenn sie eine Batterie von 1Komma5° besitzen und mit der IoT-Plattform Heartbeat verbunden sind. Durch das Pooling von Batterien zur Stabilisierung des Stromnetzes will das Unternehmen Einnahmen generieren. 1Komma5°, die Anbieter von Solarsysteme, Wärmepumpen und Wallboxen, hat das Pooling von Batterien in Schweden angekündigt, die mit der Heartbeat IoT-Plattform verbunden sind. Dadurch will das Unternehmen das Stromnetz ...

