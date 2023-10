Der EuroStoxx50 sinkt am Mittag um ein Prozent auf 4050,29 Punkte.Paris / London - Die europäischen Börsen haben ihre Verluststrecke am Freitag fortgesetzt. Angesichts der Unwägbarkeiten geopolitischer und geldpolitischer Art hielten sich Anleger vor dem Wochenende zurück. Der EuroStoxx50 sank am Mittag um ein Prozent auf 4050,29 Punkte. Der französische Cac 40 fiel um ebenfalls ein Prozent auf 6851,79 Punkte, während der britische FTSE 100 um 0,75...

