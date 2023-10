FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Schneider Electric vor Zahlen und dem Kapitalmarkttag auf "Buy" mit einem Kursziel von 175 Euro belassen. Eine anhaltend solide Nachfrage nach Energieeffizienz- und Elektrifizierungslösungen sollte für knapp elf Prozent organisches Wachstum im vergangenen Quartal gesorgt haben, schrieb Analyst Gael de-Bray in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Quartalsbericht des Konkurrenten ABB gebe aber gewissen Anlass zur Sorge. Er werde daher nach möglichen Hinweisen auf eine mögliche Abschwächung insbesondere im Baugeschäft und in der Automatisierung Ausschau halten. Vom Kapitalmarkttag seien neue Geschäftsziele zu erwarten./tav/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2023 / 07:10 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: FR0000121972

Mega-Chance: Der Indien Report Ihre Chancen im größten Wachstumsmarkt: 3 indische Top-Aktien. Die Highlights dieses Spezialreports: 1. Indien als Wachstumsriese, 2. Indiens Wirtschaft boomt!, 3. 3 Top-Performance-Aktien. Jetzt kostenlos downloaden. Hier klicken