Der Nettozubau an Photovoltaik-Leistung im September in Deutschland summiert sich auf 919 MW. Das ist weniger als in den Vormonaten. Der Trend bei der Windenergie zeigt nach oben. Hier kamen im September 399 MW Leistung neu hinzu. Laut den Zahlen der Bundesnetzagentur betrug der Photovoltaik-Ausbau im September 2023 in Deutschland 919 MW. Der starke Zubau des Frühjahrs und des Sommers hat sich weiter abgeschwächt. Obwohl die ersten PV-Anlagen schon vor einigen Jahren ihr Förderende gemäß EEG erreicht ...

