Auch zum US-Dollar neigt der Franken zur Stärke, USD/CHF wurde zuletzt bei 0,8915 gehandelt.Frankfurt - Der Euro hat am Freitag in einem zunächst ereignisarmen Handel zum Dollar ganz leicht zugelegt. Am Mittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,0585 US-Dollar und damit etwas mehr als am Morgen (1,0577). Der Franken zeigt sich derweil weiter sehr stark. Das EUR/CHF-Paar hat am Morgen mit 0,94175 ein weiteres neues Jahrestief erreicht und notierte zuletzt mit 0,9437 nur leicht darüber.

