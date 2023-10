Der Feuerwehren-Ausrüster Rosenbauer hebt seinen Ausblick für 2023 an: Demnach wird im laufenden Geschäftsjahr nun ein Umsatz von 1,1 Mrd. Euro (vormals: über 1 Mrd. Euro) sowie eine EBIT-Marge von ca. 3,5 Prozent (vormals: rund 3 Prozent) in Aussicht gestellt. Laut Rosenbauer entspricht das einer Ergebnisverbesserung um etwa 20 Prozent. Begründet wird der optimistischere Ausblick mit Maßnahmen zur Effizienzsteigerung aus dem "Refocus, Restart"-Programm, die zusehends Wirkung zeigen, sowie höheren Verkaufspreisen der Fahrzeuge in Produktion. Die Ergebnisse für die ersten drei Quartale 2023 werden am 14. November 2023 veröffentlicht.Rosenbauer ( Akt. Indikation: 28,70 /29,20, 4,51%)Valerie Brunner wird Vorstandsmitglied in der RBI ....

