Mit dem Pooling der Photovoltaik-Heimspeicher über die Iot-Plattform können in Schweden Netzdienstleistungen angeboten werden. Die Einnahmen reichen dafür aus, um den Kunden jährlich 15.000 Kilowattstunden kostenlos Strom zu liefern.1Komma5° wird in Schweden erstmals einen Tarif anbieten, in denen teilnehmende Privatkunden ihren Strom kostenlos beziehen können sollen. Dafür sei ein Pooling der Photovoltaik-Heimspeicher, die mit der IoT-Plattform "Heartbeat" verbunden sind, geplant. In diesem Fall können die Batteriespeicher genutzt werden, um Netzdienstleistungen anzubieten. Möglicherweise seien ...

