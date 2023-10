EQS-News: ABIVAX / Schlagwort(e): Sonstiges

Abivax gibt die Wiederaufnahme des Handels seiner Stammaktien an der Pariser Börse (Euronext) bekannt



20.10.2023 / 15:45 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Abivax gibt die Wiederaufnahme des Handels seiner Stammaktien an der Pariser Börse (Euronext) bekannt PARIS, Frankreich, 20. Oktober 2023 - 15:45 Uhr MESZ - Abivax SA (Euronext Paris: FR0012333284 - ABVX) ("Abivax" oder das "Unternehmen"), ein Biotechnologieunternehmen mit Programmen im Stadium der klinischen Entwicklung, das seinen Fokus auf Therapeutika legt, die die natürlichen, körpereigenen Regulationsmechanismen nutzen, um die Immunreaktion bei Patienten mit chronischen Entzündungskrankheiten zu modulieren, kündigt die Wiederaufnahme des Handels seiner Stammaktien an der Pariser Börse ("Euronext Paris") ab 16:20 Uhr MESZ an. Der Handel der Stammaktien wurde, auf Antrag des Unternehmens, am 20. Oktober 2023 um 9:00 Uhr MESZ ausgesetzt. Der Handelsstopp erfolgte im Zusammenhang mit dem zuvor angekündigten Börsengang und der Aufnahme des Handels der American Depositary Shares ("ADS") des Unternehmens am Nasdaq Global Market (das "Global Offering"), und war zur Bestätigung der Zuteilungen an die Investoren und der Aufnahme des Handels der ADS der Gesellschaft am Nasdaq Global Market erforderlich. *** Über Abivax Abivax ist ein Biotechnologieunternehmen mit Programmen im Stadium der klinischen Entwicklung. Der Fokus des Unternehmens mit Sitz in Frankreich und den USA liegt auf Medikamenten, die die natürlichen, körpereigenen Regulationsmechanismen nutzen, um die Immunreaktion bei Patienten mit chronischen Entzündungskrankheiten zu modulieren. Der führende Medikamentenkandidat von Abivax, Obefazimod (ABX464), befindet sich in klinischen Phase-3-Studien zur Behandlung von mittelschwerer bis schwerer, aktiver Colitis ulcerosa. Kontakte Abivax Investor Relations

Patrick Malloy

patrick.malloy@abivax.com

+1 847 987 4878 Abivax Communications

Regina Jehle

regina.jehle@abivax.com

+33 6 24 50 69 63

*** Zukunftsgerichtete Aussagen Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen in Bezug auf das geplante Global Offering, einschließlich des Abschlusses, des Zeitpunkts, des Umfangs und der Verwendung der Erlöse des Global Offering sowie Aussagen zu den klinischen Entwicklungsplänen von Abivax, der Geschäfts- und Zulassungsstrategie und der erwarteten zukünftigen Leistung. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass seine Erwartungen auf vernünftigen Annahmen beruhen, unterliegen diese zukunftsgerichteten Aussagen zahlreichen Risiken und Unwägbarkeiten, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten oder implizierten oder prognostizierten Ergebnissen abweichen. Zu diesen Risiken und Unwägbarkeiten gehören unter anderem die Unwägbarkeiten, die mit der Forschung und Entwicklung verbunden sind, einschließlich des Fortschritts und der Ergebnisse der laufenden und geplanten klinischen Studien, einschließlich der klinischen Studien für Obefazimod, der Prüfung und Zulassung der Medikamentenkandidaten durch die Regulierungsbehörden, wie die US-amerikanische "Food and Drug Administration" (FDA) oder die European Medicines Agency (EMA); und der Fähigkeit des Unternehmens, weiterhin Kapital zur Finanzierung seiner Entwicklung zu beschaffen, die Fähigkeit des Unternehmens, seine geistigen Eigentumsrechte zu erhalten, aufrechtzuerhalten, zu schützen und durchzusetzen, sowie die im Registrierungsantrag (Formular F-1) des Unternehmens, der bei der US-amerikanischen Börsenaufsicht, "Securities and Exchange Commission" (der "SEC") eingereicht wurde, und in den öffentlichen Einreichungen des Unternehmens bei der französischen Finanzmarktaufsichtsbehörde AMF (Autorité des Marchés Financiers), insbesondere im Registrierungsdokumens (Document d'Enregistrement Universel) in seiner angepassten Fassung, erörterten oder genannten Faktoren, Risiken und Unsicherheiten. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen oder Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, es sei denn, dies ist durch geltendes Recht vorgeschrieben. Diese Pressemitteilung und die darin enthaltenen Informationen stellen weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Aktien des Unternehmens in einem beliebigen Land dar. Diese Pressemitteilung wurde sowohl in deutscher, französischer als auch in englischer Sprache verfasst. Im Falle von Unterschieden zwischen den drei Versionen der Pressemitteilung hat die französische Version Vorrang.

Disclaimers This press release does not constitute an offer to sell nor a solicitation of an offer to buy, nor shall there be any sale of ordinary shares or ADSs in any state or jurisdiction in which such an offer, solicitation or sale would be unlawful prior to registration or qualification under the securities laws of any such state or jurisdiction. The distribution of this document may, in certain jurisdictions, be restricted by local legislations. Persons into whose possession this document comes are required to inform themselves about and to observe any such potential local restrictions. A French listing prospectus comprising (i) the 2023 Universal Registration Document (Document d'Enregistrement Universel 2023) filed with the French Autorité des marchés financiers ("AMF") on May 4, 2023, under number D.23-0394, as amended by a first amendment filed with the AMF on September 29, 2023 under number D.23-0394-A01, as completed by a second amendment to such 2023 Universal Registration Document, which will be filed with the AMF, and (ii) a Securities Note (Note d'opération), including a summary of the prospectus, will be submitted to the approval by the AMF and will be published on the AMF's website at www.amf-france.org . Following the filing of the second amendment to the 2023 Universal Registration Document with the AMF, copies of Company's 2023 Universal Registration Document, as amended, will be available free of charge at the Company's head office located at 7-11 boulevard Haussmann, 75009 Paris, France. European Economic Area In relation to each Member State of the European Economic Area (each, a "Relevant State"), no offer to the public of ordinary shares and ADSs may be made in that Relevant State other than:: to any legal entity which is a qualified investor as defined under Article 2(e) of the Prospectus Regulation; to fewer than 150 natural or legal persons (other than qualified investors as defined under the Prospectus Regulation), subject to obtaining the prior consent of the representatives for any such offer; or in any other circumstances falling within Article 1(4) of the Prospectus Regulation, provided that no such offer of the securities shall require the Company or any of its representatives to publish a prospectus pursuant to Article 3 of the Prospectus Regulation or supplement a prospectus pursuant to Article 23 of the Prospectus Regulation. For the purposes of this provision, the expression an "offer to the public" in relation to the securities in any Relevant State means the communication in any form and by any means presenting sufficient information on the terms of the offer and any securities to be offered so as to enable an investor to decide to purchase any securities, and the expression "Prospectus Regulation" means Regulation (EU) 2017/1129 of June 14, 2017, as amended. France The securities have not been and will not be offered or sold to the public in the Republic of France, and no offering of this prospectus or any marketing materials relating to securities may be made available or distributed in any way that would constitute, directly or indirectly, an offer to the public in the Republic of France (except for public offerings defined in Article L.411-2 1° of the French Monetary and Financial Code (Code monétaire et financier)). The securities may only be offered or sold in France pursuant to article L. 411-2 1° of the French Monetary and Financial Code (Code monétaire et financier) to qualified investors (investisseurs qualifiés) (as such term is defined in Article 2(e) of the Prospectus Regulation) acting for their own account, and in accordance with articles L. 411-1, L. 411-2 and D. 411-2 to D.411-4 of the French Monetary and Financial Code (Code monétaire et financier). This announcement is not an advertisement and not a prospectus within the meaning of the Prospectus Regulation.



