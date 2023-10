Der Agrarkonzern Syngenta bekommt ab 2024 in der Person von Jeff Rowe einen neuen Chef. Bereits auf den 1. Dezember hat der Verwaltungsrat den Chinesen Hengde Qin zum Finanzchef ernannt.Basel - Der Agrarkonzern Syngenta bekommt ab 2024 in der Person von Jeff Rowe einen neuen Chef. Bereits auf den 1. Dezember hat der Verwaltungsrat den Chinesen Hengde Qin zum Finanzchef ernannt. Syngenta-Chef Erik Fyrwald tritt nach siebeneinhalb Jahren im Unternehmen in den Ruhestand, teilte die Firma in chinesischem Besitz am Freitag mit. Sein Nachfolger Rowe leitet heute die...

Den vollständigen Artikel lesen ...