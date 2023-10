Die Analysten von Level Ten Energy verzeichneten europaweit einen bescheidenen Anstieg von zwei Prozent in ihrem Index, in dem Photovoltaik- und Windkraft-Projekte kombiniert sein. In vielen Ländern gingen die Preise für Photovoltaik-PPAs zurück, nicht so in Frankreich und Deutschland, wo die zweistellig zulegten.Level Ten Energy hat neue Daten seines PPA-Preisindexberichts für das dritte Quartal vorgestellt. Demnach haben sich die PPA-Preise im 25. Perzentil (P25) für den aus Windkraft und Photovoltaik kombinierten Index europaweit um marginale zwei Prozent erhöht. Zwischen den Märkten und Technologien ...

