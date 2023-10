Gestern jährte sich ein für Börseninteressierte ganz besonderes Ereignis. Am 19. Oktober 1987 - damals übrigens ein Montag - brach der Dow Jones Industrial Average um 22,6% ein, was bis heute den größten Tagesverlust (prozentual) in der Geschichte des dienstältesten Aktienbarometers der Welt darstellt. Der "Schwarze Montag", wie der Tag in Anlehnung an den berühmten "Schwarzen Donnerstag" vom 24. Oktober 1929, auch genannt wird, nahm seinen Anfang am frühen Morgen unserer Zeit an den asiatischen Märkten, wo es für den Hang Seng über 11% nach unten ging. Über Westeuropa hinweg (DAX -9,4%) schwappte die Verkaufswelle schließlich über den Atlantik, wo der Dow Jones schon zur Eröffnung komplett einbrach und am Ende eines rabenschwarzen (sic!) Handelstages 508 Punkte und damit fast ein Viertel seines Wertes verlor. Und: ...

