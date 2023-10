Der SMI verliert am Freitag ein weiteres Prozent auf 10'349 Punkte. Mit die höchsten Verluste verzeichneten Finanzwerte.Zürich - Erneut mit deutlichen Abgaben haben die Kurse am schweizerischen Aktienmarkt den Handel am Freitag beendet. Der Krieg in Nahost und kräftig gestiegene Marktzinsen führten zum Rückzug der Anleger aus Aktien. Der SMI verlor 1 Prozent auf 10'349 Punkte. Mit die höchsten Verluste verzeichneten Finanzwerte. Höhere Zinsen sind eigentlich positiv für Banken und Versicherungen...

