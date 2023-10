Düsseldorf - Nachdem die Polizeibehörden im gesamten vergangenen Jahr 5.864 Diebstähle von Kraftwagen verzeichnet haben und damit ein Drittel mehr als im Jahr 2021, sind es bis einschließlich Juni bereits weit über 3.000 Fälle gewesen. Das geht aus Zahlen des Landeskriminalamtes (LKA) Nordrhein-Westfalen hervor, über die die "Neuen Ruhr/Neuen Rhein Zeitung" (Samstagsausgabe) berichtet.



Die Zahl der Autodiebstähle in Nordrhein-Westfalen dürfte damit auch in diesem Jahr hoch sein. "Wir stellen erhöhte Fallzahlen bei den Autodiebstählen fest", bestätigte ein LKA-Sprecher. Im vergangenen Jahr bestand die Gefahr eines Autodiebstahls vor allem in Düsseldorf und Köln.

Mega-Chance: Der Indien Report Ihre Chancen im größten Wachstumsmarkt: 3 indische Top-Aktien. Die Highlights dieses Spezialreports: 1. Indien als Wachstumsriese, 2. Indiens Wirtschaft boomt!, 3. 3 Top-Performance-Aktien. Jetzt kostenlos downloaden. Hier klicken