Hannover - Zum Auftakt des 10. Spieltags der 2. Bundesliga hat Hannover 96 gegen den 1. FC Magdeburg 2:1 gewonnen. Damit rückt Hannover auf Platz zwei der Tabelle vor, Magdeburg rutscht auf den neunten Rang ab.



Anfängliche Schwächen der Magdeburger wusste Hannover geschickt auszunutzen. Enzo Leopold traf für die Mannschaft bereits in der 11. Minute. Magdeburg konnte nur phasenweise überzeugen. Für sie erzielte Baris Atik in der 57. Minute den Ausgleich, bevor Cedric Teuchert nur vier Minuten später Hannover wieder in Führung brachte.



In der parallel laufenden Partie hat die Sportvereinigung 07 Elversberg gegen Eintracht Braunschweig 3:0 gewonnen. Elversberg erklimmt damit den siebten Platz, während Braunschweig weiterhin das Tabellenschlusslicht bleibt.

