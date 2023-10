Der österreichische Stahl- und Technologiekonzern mit kombinierter Werkstoff- und Verarbeitungskompetenz verfügt über rund 500 Konzerngesellschaften und -standorte und hat im Wochenverlauf knapp 6 Prozent an Wert verloren. Damit war Voestalpine ISIN: AT0000937503 einer der größten Verlierer im Austrian Traded Index. Zum Handelsende am Freitag notierte die Aktie bei 23,24 Euro, das Wochenhoch hat man am Dienstag zur Handelseröffnung bei 25,20 Euro ...

Den vollständigen Artikel lesen ...