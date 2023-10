Der führende österreichische Anbieter von High-End-Leiterplatten und IC Substraten hat im Wochenverlauf mehr als 9 Prozent verloren. Damit war AT&S Austria Techn. ISIN: AT0000969985 der schwächste Wert im Austrian Traded Index. Zum Handelsende am Freitag notierte die Aktie bei 23,62 Euro, das Wochenhoch hat man am Montag zur Handelseröffnung bei 26,34 Euro an der Wiener Börse gesehen. Aus charttechnischer Sicht befindet sich die Aktie in einem klaren ...

Den vollständigen Artikel lesen ...