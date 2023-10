Der französische Eisenbahnbauer hat auch in der vergangenen Handelswoche wieder an Wert verloren. Auch wenn der Verlust im Vergleich zu KW 40 relativ moderat war, war Alstom ISIN: FR0010220475 mit einem Minus von rund 5 Prozent einer der größten Verlierer im CAC 40. Zum Handelsende am Freitag notierte die Aktie bei 12,16 Euro, das Wochenhoch hat man am Montag im Tagesverlauf bei 12,97 Euro gesehen. Die Unterstützung bei 12,00 Euro hat im Wochenverlauf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...