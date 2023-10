Tata Communications: Umsatzerlös des Datengeschäfts setzt zweistelliges Wachstum fort

Das Umsatzwachstum bei Datendiensten beträgt 14,4 % im Jahresvergleich - digitales Portfolio wächst um 30,2 % gegenüber Vorjahr

MUMBAI, Indien, 20. Oktober 2023 /PRNewswire/ -- Tata Communications, ein globaler Anbieter von digitalen Ökosystemen, gibt heute seine Finanzergebnisse für das Quartal bis 30. September 2023 bekannt. Das Datengeschäft wächst im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2024 auf 39,95 Mrd. INR und verzeichnet damit ein Wachstum von 14,4 % im Jahresvergleich.

Highlights des zweiten Quartals 2024

Konsolidierte finanzielle Highlights

Der konsolidierte Umsatzerlös belief sich auf 48,72 Mrd. INR (589,5 Mio. USD) und stieg um 10 % gegenüber dem Vorjahr.

Das konsolidierte EBITDA belief sich auf 10,15 Mrd. INR (122,8 Mio. USD), die Margen lagen bei 20,8 % und die bereinigten EBITDA-Margen bei 21,7 %.

Der konsolidierte Ertrag nach Steuern (PAT) beträgt 2,21 Mrd. INR (26,6 Mio. USD).

Die zahlungswirksamen Investitionsausgaben für dieses Quartal beliefen sich auf 71 Mio. USD.

Konsolidierte Ergebnisse Mrd. INR Quartalswachstum Jahreswachstum Bruttoumsatz 48,72 2,1 % 10 % Daten-Umsatzerlös 39,95 2,1 % 14,4 % EBITDA 10,15 (0,8 %) (10,1 %) EBITDA-Marge 20,8 % (62) BPS (465) BPS Ertrag nach Steuern 221 (42,2 %) (58,5 %)

Portfolio der Datendienstleistungen

Die Umsätze im Datengeschäft beliefen sich auf 39,95 Mrd. INR (483,3 Mio. USD) und verzeichneten einen Anstieg von 14,4 % im Jahresvergleich. Das bereinigte Wachstum der Datenumsätze erreichte 10 % gegenüber dem Vorjahr.

Das Daten-EBITDA belief sich auf 9,13 Mrd. INR (110,4 Mio. USD) - ein Rückgang von 9,3 % gegenüber dem Vorjahr, der auf organische und anorganische Investitionen zurückzuführen ist.

Der Geschäftsbereich Core Connectivity verzeichnete ein Umsatzwachstum von 6,9 % im Jahresvergleich.

Das digitale Portfolio verbuchte ein robustes Wachstum von 30,2 % gegenüber dem Vorjahr, das durch das Wachstum in den Segmenten Cloud und Next Gen Connectivity sowie die Integration von The Switch ermöglicht wurde.

A.S. Lakshminarayanan, Managing Director und CEO bei Tata Communications, kommentiert die Ergebnisse wie folgt: "Wir freuen uns, in diesem Quartal ein robustes Umsatzwachstum von 14 % im Vergleich zum Vorjahr melden zu können. Bei der rasch voranschreitenden Integration von The Switch erleben wir die Realisierung von Synergien. Darüber hinaus begrüßen wir den beschleunigten Abschluss der Transaktion mit Kaleyra Inc., die es uns ermöglicht, eine neue digitale Plattformkategorie - die Customer Interaction Suite - im Einklang mit unseren Ambitionen einzuführen. Mit Blick auf die langfristigen Geschäftsmöglichkeiten bleiben wir zuversichtlich und werden weiter in unser Produktportfolio investieren, um unser Wertversprechen an Unternehmen zu stärken."

Kabir Ahmed Shakir, Leiter der Finanzabteilung von Tata Communications, erklärt: "Unsere geplanten Investitionen in organische und anorganische Chancen folgen unserer ‚Fit to Grow'-Strategie. Unser Fokus liegt nun auf der konsequenten Umsetzung dieser Investitionen, um den Wertschöpfungsprozess zu beschleunigen."

Ein Datenpaket für Investoren mit einer detaillierten Analyse der Ergebnisse für das am 30. September 2023 endende Quartal wurde auf der Website von Tata Communications hochgeladen und kann hier abgerufen werden.

Informationen zu Tata Communications

Als Teil der Tata Group ist Tata Communications (NSE: TATACOMM; BSE: 500483) ein globaler Anbieter von digitalen Ökosystemen, der die schnell wachsende digitale Wirtschaft in mehr als 190 Ländern und Territorien unterstützt. Mit Collaboration- und Connectivity-Lösungen, Core- und Next-Gen-Konnektivität, Cloud-Hosting- und Sicherheitslösungen sowie Mediendiensten ermöglicht das Unternehmen die digitale Transformation von Unternehmen auf der ganzen Welt. 300 der Fortune-500-Unternehmen zählen zu seinen Kunden. Das Unternehmen verbindet Kunden mit allen weltweiten Cloud-Giganten. Weitere Informationen auf www.tatacommunications.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen und Warnhinweise

Zukunftsgerichtete Aussagen und Warnhinweise Bestimmte Wörter und Aussagen in dieser Mitteilung, die sich auf Tata Communications und seine Aussichten beziehen, sowie andere Aussagen, einschließlich solcher, die sich auf die erwartete Finanzlage von Tata Communications, die Geschäftsstrategie, die künftige Entwicklung der Geschäfte von Tata Communications und die allgemeine Wirtschaft in Indien beziehen, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Solche Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Unwägbarkeiten und andere Faktoren, einschließlich finanzieller, regulatorischer und ökologischer Faktoren sowie Faktoren, die sich auf das Wachstum der Branche und Trendprognosen beziehen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften von Tata Communications oder die Ergebnisse der Branche wesentlich von denen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Zu den wichtigen Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften wesentlich von solchen vorausschauenden Aussagen abweichen, gehören unter anderem das Versäumnis, das Datenvolumen im Netz von Tata Communications zu erhöhen; das Versäumnis, neue Produkte und Dienstleistungen zu entwickeln, die den Kundenanforderungen entsprechen und akzeptable Gewinnspannen erzielen; das Versäumnis, die kommerzielle Erprobung neuer Technologien und Informationssysteme zur Unterstützung neuer Produkte und Dienstleistungen, einschließlich Sprachübertragungsdienste, erfolgreich abzuschließen; das Versäumnis, den Preisdruck bei bestimmten Kommunikationsdiensten des Unternehmens zu stabilisieren oder zu verringern; das Versäumnis, strategische Akquisitionen und Änderungen der indischen Regierungspolitik oder von Vorschriften und insbesondere Änderungen in Bezug auf die Verwaltung der Branche von Tata Communications zu integrieren; sowie die allgemeinen Wirtschafts-, Geschäfts- und Kreditbedingungen in Indien. Weitere Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften wesentlich von solchen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, und von denen viele nicht im Einflussbereich von Tata Communications liegen, sind unter anderem die in den Jahresabschlüssen von Tata Communications Limited genannten Risikofaktoren.

Die Jahresberichte von Tata Communications Limited finden Sie unter www.tatacommunications.com. Tata Communications ist nicht dazu verpflichtet, seine vorausschauenden Aussagen zu aktualisieren oder diese zu ändern und lehnt dies ausdrücklich ab.

