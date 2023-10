Jerusalem - Die Israelische Armee bereitet sich nach eigenen Angaben "auf die nächste Phase des Krieges vor". Dies schließe auch Bodenoperationen mit ein, hieß es in einer Mitteilung vom Samstag.



Ein konkreter Termin wurde nicht genannt. In den letzten Tagen seien Pläne zur Ausweitung der operativen Aktivitäten genehmigt worden. Sowohl reguläre Soldaten also auch Reservisten führten Trainingsübungen durch. Parallel dazu veröffentlichte die Armee ein Video, das Soldaten bei diversen Übungen zeigt, unter anderem auch wie sie eine Gebäudeattrappe stürmen.



"Die Nahal-Brigade hat in den letzten Tagen trainiert und ist für jeden Einsatz bereit", ließ sich der Kommandeur Yair Zuckerman zitieren. Die Ankündigung kam genau zwei Wochen nach dem Überfall der Hamas, bei dem weit über tausend Menschen in Israel getötet wurden. Durch Gegenschläge aus der Luft starben nach palästinensischen Angaben im Gazastreifen mittlerweile weit über dreitausend Menschen.

