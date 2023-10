Paderborn - Am 10. Spieltag der 2. Bundesliga haben sich der SC Paderborn und der FC St. Pauli mit 2:2 und damit ohne Sieger getrennt. Nach einer frühen Führung für Paderborn durch ein Traumtor von Florent Muslija (9. Minute) suchten die Gäste aus Hamburg lange nach einer Lücke in der soliden Defensive der Hausherren und konzentrierten sich auf ihr Aufbauspiel.



Kurz nach Wiederanpfiff traf Johannes Eggestein für St. Pauli (48. Minute) und glich aus. Jackson Irvine erhöhte kurz vor Spielende (78. Minute) für die Kiezkicker. Nur drei Minuten später traf jedoch Filip Bibija für Paderborn und sorgte für eine spannungsgeladene Schlussphase: Trotz intensiver Bemühungen war es den Hamburgern nicht vergönnt, einen weiteren Treffer zu erzielen, der SCP unterband jeden Konter. Der FC. St. Pauli nimmt somit einen Punkt mit nach Hause und klettert vorerst auf Platz eins der Tabelle und das, obwohl der HSV in der Parallelbegegnung souverän mit 2:0 gegen Fürth gewann.



In Osnabrück verlor der VFL gegen die Gäste aus Wiesbaden mit 0:2.

