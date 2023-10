Braunschweig - In der Debatte um eine Begrenzung der Migration warnt der Vorsitzende der Jungen Union (JU), Johannes Winkel, seine Partei vor falschen Kompromissen. "Wir dürfen uns nicht von Kanzler Scholz für irgendeinen Pseudodeal bei der Migration einkaufen lassen", sagte Winkel der "Rheinischen Post".



Die Ministerpräsidenten der Union, die Bundestagsfraktion und die Bundespartei müssten "jetzt sehr vorsichtig sein", ergänzte Winkel. Deutschland sei an der Grenze dessen angelangt, "was bei der Aufnahme möglich ist. Wir brauchen Kontingentlösungen. Denn wir können das Versprechen eines weltweiten Asyls für alle nicht mehr einhalten", sagte Winkel.



"Wenn Kanzler Scholz es nicht mehr hinbekommt, seine Koalition zu führen, wird es Neuwahlen geben müssen." Er glaube bereits, "die Ampel ist am Ende".

Mega-Chance: Der Indien Report Ihre Chancen im größten Wachstumsmarkt: 3 indische Top-Aktien. Die Highlights dieses Spezialreports: 1. Indien als Wachstumsriese, 2. Indiens Wirtschaft boomt!, 3. 3 Top-Performance-Aktien. Jetzt kostenlos downloaden. Hier klicken