Magdeburg - Die Löhne in Sachsen-Anhalt sind zuletzt deutlich gestiegen. "Wir erleben den stärksten Lohnanstieg seit 1994", sagte Wirtschaftsforscher Cornelius Plaul vom Institut für Mittelstands- und Regionalentwicklung in Dresden der "Mitteldeutschen Zeitung".



Während der Energiepreiskrise im vergangenen Jahr schossen die Verbraucherpreise abrupt in die Höhe. Da die Einkommen nicht im gleichen Maße stiegen, hatten fast alle Beschäftigte sogenannte Reallohnverluste. Doch das dreht sich gerade. Im zweiten Quartal 2023 lag die Inflation in Sachsen-Anhalt laut Statistischem Landesamt bei 6,7 Prozent, der Lohnanstieg insgesamt bei 6,5 Prozent.



Daraus ergab sich ein Reallohnverlust von 0,2 Prozent. "Wir gehen davon aus, dass die Reallöhne in den kommenden Quartalen wieder deutlich steigen werden", sagte Oliver Holtemöller, Vize-Präsident des Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung Halle (IWH), der MZ. Die prozentual höchsten Gehaltsanhebungen gab es laut Statistischem Landesamt im Gastgewerbe mit 14,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr, im Bereich Freizeitgewerbe mit knapp 13 Prozent und im Sozialwesen mit fast zehn Prozent.

