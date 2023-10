Düsseldorf - In der Samstagabendpartie des 10. Spieltags der 2. Bundesliga hat Fortuna Düsseldorf mit 4:3 gegen den 1. FC Kaiserslautern gewonnen. Eher glücklich gingen die Gäste in der 21. Minute durch einen Treffer von Richmond Tachie in Führung.



In der 30. Minute stolperte Düsseldorfs Jamil Siebert den Ball ins eigene Tor und baute die Führung des FCK dadurch unfreiwillig aus. Nur zwei Minuten später erhöhte Marlon Ritter für sein Team. In der 36. Minute dann das erste Lebenszeichen von Düsseldorf: Ao Tanaka schafft es nach einem Freistoß im dritten Versuch, den Ball über die Linie zu drücken. Nach dem Wiederanpfiff schienen die Hausherren wie ausgewechselt: Zunächst traf Matthias Zimmermann in der 50. Minute, kurz darauf Felix Klaus in der 57. Minute und nur sechs Minuten später machte Pechvogel Tanaka seinen Patzer wieder gut und schoss sein Team zum Sieg.



Düsseldorf dreht das Spiel und klettert vorerst auf Platz vier der Tabelle.

