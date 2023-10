Zuletzt hatten wir am 15. Oktober in den RuMaS Trading-Tipps über Dermapharm Holding ISIN: DE000A2GS5D8 berichtet. Der unseren Abonnenten genannte Einstiegskurs wurde nicht erreicht. Das bedeutet, dass wir nichts falsch gemacht haben. Der Kurs ist wieder an der Unterstützung angekommen, theoretisch bietet sich beim Arzneimittelhersteller ein gutes Chance-Risiko-Verhältnis an. Wir würden allerdings die Füße stillhalten, aber entscheiden Sie selbst, ...

