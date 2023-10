Kairo - Nachdem der von Ägypten einberufene Nahost-Gipfel ohne belastbare Ergebnisse geendet ist, hat UN-Generalsekretär António Guterres erneut auf die Bedeutung einer Zweistaatenlösung für einen nachhaltigen Frieden verwiesen. "Wir dürfen die einzig realistische Grundlage für echten Frieden und Stabilität nicht aus den Augen verlieren: eine Zweistaatenlösung", schrieb Guterres am Sonntag auf X/Twitter.



"Die Israelis müssen ihre legitimen Sicherheitsbedürfnisse verwirklichen. Die Palästinenser müssen ihre legitimen Hoffnungen auf einen unabhängigen Staat verwirklicht sehen." Bereits auf dem Gipfeltreffen in Kairo am Samstag hatte der UN-Generalsekretär sich für eine erneute Forcierung der Zweistaatenlösung ausgesprochen. Bei dieser wird ein unabhängiger Staat Palästina neben dem Staat Israel westlich des Jordan angestrebt.

