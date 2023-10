München (ots) -- In drei Tagen, am 25. Oktober, findet in der BMW Welt die glamouröse Award Show statt- Über 750 Gäste feiern die Vergabe von insgesamt 20 Blauer Panther-Trophäen an ihre neuen Besitzerinnen und Besitzer- Caroline Link bekommt den Blauen Panther für die "Beste Regie"- Popsänger Sasha heizt dem Publikum ein- Hochkarätige Laudatorinnen und Laudatoren werden die Preisträgerinnen und Preisträger überraschen- Digitalministerin Judith Gerlach: "Das Format war im letzten Jahr ein Riesenerfolg und nun werden wir erneut das Who is Who der Film-, TV- und Streaming-Branche in München begrüßen."- Preisträgerinnen und Preisträger hautnah: am 26. Oktober 2023 auf den MEDIENTAGEN MÜNCHENIn drei Tagen ist es soweit: Am 25. Oktober wird in der BMW Welt in München der "Blauer Panther - TV & Streaming Award" 2023 vergeben.Die Vorbereitungen für die große Award Show mit über 750 Gästen laufen auf Hochtouren: Auf einer Fläche von 25.000 qm werden u.a. 1.800 m Kabel verlegt, rund 250 Scheinwerfer installiert und neun Kameras sorgen für die Bespielung von 205 qm LED-Fläche. Der 44 m lange Red Carpet wartet darauf ausgerollt zu werden, damit Steven Gätjen und Jacqueline Belle die vielen prominenten Gäste in Empfang nehmen können: die nominierten Schauspielerinnen und Schauspieler, die für die Publikumspreise "Beliebteste Serie" und "Beliebteste Unterhaltungssendung" nominierten Produzentinnen und Produzenten, Laudatorinnen und Laudatoren wie Jeannine Michaelsen, Eva Schulz, Kai Wiesinger oder Nadeshda Brennicke und die (noch geheimen) Preisträgerinnen und Preisträger. Eine Preisträgerin darf sich bereits auf dem Red Carpet freuen: Caroline Link, die in der Kategorie Fiktion für die "Beste Regie" ausgezeichnet wird.Moderiert wird der "Blauer Panther - TV & Streaming Award" erneut von dem hochkarätigen Duo Katrin Müller-Hohenstein und Tobias Krell. Für den musikalischen Höhepunkt an diesem Abend sorgt Popsänger Sasha.Mit den nominierten Schauspielerinnen und Schauspielern sowie Produktionen fiebern viele prominente Gäste mit: Marc Bator, Rufus Beck, Lisa Bitter, Julia Beautx, Rainer Bock, Michael Brandner, Uschi Dämmrich von Luttitz, Anna Ermakova, Wolfgang Fiereck, Ronja Forcher, Viviane Geppert, Eisi Gulp, Ferdinand Hofer, Wolfgang Hohlbein, Katerina Jakob, Torben Liebrecht, Papis Loveday, Laura Mandoki, Michaela May, Lena Meckel, Marcus Mittermeier, Laura Oswald, Tanja Schleiff, Hans Sigl, Joko Winterscheidt u.v.m.Digitalministerin Judith Gerlach: "Endlich ist es wieder soweit! Am 25. Oktober wird in der BMW Welt zum zweiten Mal der Blauer Panther - TV & Streaming Award vergeben. Das Format war im letzten Jahr ein Riesenerfolg und nun werden wir erneut das Who is Who der Film-, TV- und Streaming-Branche in München begrüßen können. Nun bleiben also die großen Fragen: Wer nimmt den Panther mit nach Hause? Welche Produktion? Wer von den nominierten Schauspielerinnen und Schauspielern? Welche Serie? Und welche Unterhaltungssendung hat das Publikum im großen Online-Voting zur beliebtesten gekürt? Ich freue mich schon sehr auf diesen großen Abend."PublikumspreiseAuch in diesem Jahr war die Meinung der Zuschauerinnen und Zuschauer gefragt: Zur Abstimmung für die Preise "Beliebteste Serie" und "Beliebteste Unterhaltungssendung" standen je drei Produktionen, ausgewählt von der Jury des Blauen Panthers. Für den Preis "Beliebteste Serie" sind nominiert: "Hohlbeins - Der Greif" (W&B Television GmbH in Kooperation mit Dog Haus Filmproduktion GmbH für Prime Video), "Gestern waren wir noch Kinder" (Seven Dogs Filmproduktion GmbH für das ZDF) und "Kleo" (Zeitsprung Pictures GmbH für Netflix). Ins Rennen um die "Beliebteste Unterhaltungssendung" gehen "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" (ITV Studios Germany GmbH für RTL), Staffel 16, "Joko & Klaas gegen ProSieben" (Florida Entertainment GmbH für Prosieben), Staffel 6, und "LOL: Last One Laughing" (Constantin Entertainment GmbH für Prime Video), Staffel 4. Bis zum 28. September konnte online abgestimmt werden. Nun heißt es abwarten, wer am meisten für sich begeistern konnte.Die nominierten Schauspielerinnen und SchauspielerDie Nominierten als "Beste Schauspielerin": Nina Gummich für ihre Rolle als Alice Schwarzer in dem Zweiteiler "Alice" (Neue Schönhauser Filmproduktion GmbH in Koproduktion mit rbb/ WDR/ ARD-Degeto für das Erste), Jella Haase für ihre Rolle als Kleo in der Serie "Kleo" (Zeitsprung Pictures GmbH für Netflix) und Jeanette Hain für ihre Rolle als Jutta in der Serie "Luden - Könige der Reeperbahn" (NEUESUPER GmbH für Prime Video).Die Nominierten als "Bester Schauspieler": Akeem van Flodrop für seine Rolle als Dawit in der Serie "I don't work here" (NEUESUPER GmbH für ZDFneo), Dimitrij Schaad für seine Rolle als Sven in der Serie "Kleo" (Zeitsprung Pictures GmbH für Netflix) und Klaus Steinbacher für seine Rolle als Franz Beckenbauer in dem Biopoc "Der Kaiser" (Bavaria Fiction GmbH für Sky).Der Red Carpet (ab 18.15 Uhr) und die Preisverleihung (ab 19 Uhr) werden im Livestream auf www.blauerpanther.com gezeigt. Die Preisverleihung ist zudem ab 22.25 Uhr auf 3sat zu sehen. Erstmalig werden auch die Streamingdienste Joyn und RTL+ den Red Carpet streamen. Zudem wird die Award Show durch Joyn, RTL+ und der BR in der ARD Mediathek live übertragen.Preisträgerinnen und Preisträger hautnah auf den MEDIENTAGEN MÜNCHENWer die frisch gekürten Preisträgerinnen und Preisträger des "Blauer Panther - TV & Streaming Award" 2023, der im Rahmen der MEDIENTAGE MÜNCHEN (25. - 27. Oktober 2023, www.medientage.de) stattfindet, hautnah erleben möchte: Am 26. Oktober präsentiert Jury-Mitglied Torsten Zarges von 12:10 - 12:30 Uhr und von 14:00 - 14:30 Uhr "Best of Blauer Panther - Preisträger:innen im Gespräch". Mehr dazu: https://medientage.de/programm/?tags=tv-streamingDie Preisverleihung wird von LEONINE Studios und deren Produktionsunternehmen i&u TV produziert.Unterstützt wird der "Blauer Panther - TV & Streaming Award" 2023 von:- BMW: Offizieller Mobility- und Locationpartner- GAHRENS + BATTERMANN: Exklusiver Technikdienstleister- Paramount+: Medienpartner- prisma: Medienpartner, Präsentator der PublikumspreiseÜber den "Blauer Panther - TV & Streaming Award"Seit 1989 als Bayerischer Fernsehpreis verliehen, präsentiert sich die renommierte Auszeichnung seit 2022 als "Blauer Panther - TV & Streaming Award" mit einer neuen inhaltlichen und modernen Ausrichtung. Neben TV- können auch Produktionen für Streaminganbieter oder Web-Creator-Formate für Social Media-Plattformen ausgezeichnet werden. Die Preisverleihung wird von der Medien.Bayern GmbH veranstaltet. Die Träger des "Blauer Panther - TV & Streaming Award" sind: Bayerische Landeszentrale für neue Medien (BLM), Bayerischer Rundfunk (BR), Prime Video, RTL Deutschland, Seven.One Entertainment Group GmbH, Sky Deutschland und das Zweite Deutsche Fernsehen (ZDF) / 3sat. Gefördert wird der Preis von der Bayerischen Staatskanzlei und dem Bayerischen Staatsministerium für Digitales.Pressebereich: https://blauerpanther.com/presse/Facebook (https://www.facebook.com/blauerpanther): https://www.facebook.com/blauerpantherInstagram (https://www.instagram.com/blauerpanther_award/): https://www.instagram.com/blauerpanther_award/Twitter (https://twitter.com/PantherAward): https://twitter.com/PantherAwardLinkedIn (https://www.linkedin.com/company/blauerpanther-award/): https://www.linkedin.com/company/blauerpanther-award/about/YouTube (https://www.youtube.com/channel/UCRm86s5yJBMLhWR9xTe1VtA): https://www.youtube.com/channel/UCRm86s5yJBMLhWR9xTe1VtAPressekontakt:Petra Fink-WuestFink-Wuest Kommunikation GmbHTel: 089-890649112pfw@fink-wuest-kommunikation.deOriginal-Content von: Blauer Panther - TV & Streaming Award, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/164525/5631607