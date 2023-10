Berlin - Bei einer Gegendemo zur großen Israel-Solidaritätskundgebung in Berlin sind am Sonntag mindestens zwei Personen festgenommen worden. Mehrere Dutzend Personen hatten sich auf dem Potsdamer Platz versammelt, um ihre Solidarität mit den Menschen im Gazastreifen auszudrücken, während nur wenige Hundert Meter entfernt am Brandenburger Tor Tausende ihre Unterstützung für Israel zeigten.



Die Teilnehmerangaben dort reichen von 10.000 bis 25.000 Menschen. Zu der Pro-Israel-Kundgebung hatte ein breites gesellschaftliches Bündnis aufgerufen, Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier rief in seiner Rede alle Bürger zum Schutz jüdischen Lebens in Deutschland auf. Zahlreiche pro-palästinensische Demos waren in der Hauptstadt in den Tagen seit dem Überfall der Hamas auf Israel verboten worden, manche fanden trotzdem statt und einige von ihnen endeten mit Ausschreitungen.

