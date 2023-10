Am 1. Januar 2024 tritt in den Niederlanden das Gesetz zur Einführung des Mindeststundenlohns in Kraft und ist verbindlich. Der Mindeststundenlohn für alle Arbeitnehmer ab 21 Jahren beträgt ab dem 1. Januar 13,27 EUR. Dem Geschäftsführer des Niederländischen Dachverbandes der Obsterzeuger (NFO), René Simons, zufolge ist dieser Betrag fast 25 % höher als...

Den vollständigen Artikel lesen ...