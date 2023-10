Auf dem spanischen Territorium werden 41 % der bewirtschafteten Fläche dem Anbau von Bio-Zitronen gewidmet. In dem Jahr 2022 erreichte die Fläche der in Spanien unter der Garantie des europäischen Modells angebauten Bio-Zitronen 11.509 Hektar. Diese Zahl spiegelt im Vergleich zu den Daten von 2012 einen Anstieg von 574 % in zehn Jahren wider. Bild © Ailimpo Die Fläche...

