Die internationale Analyseplattform EastFruit berichtet, dass die Exporte von Gemüse und Obst aus Ägypten in der ersten Oktoberwoche im Vergleich zu der letzten Septemberwoche um je 5 % und 18,1 % zurückgegangen sind. Bildquelle: Shutterstock.com Die Gemüseexporte in der ersten Oktoberwoche 2023 beliefen sich auf auf 20,21 Tonnen im Vergleich zu 8,7 Tonnen in der letzten...

