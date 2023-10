Teilen: Die Präsidentin der Federal Reserve Bank of Cleveland, Loretta Mester, sagte am Freitag, die US-Notenbank befinde sich "auf oder nahe dem Höhepunkt des Zinserhöhungszyklus", so Reuters. Wichtige Zitate "Der Ausblick stimmt mit den Prognosen der Fed überein, die eine weitere Zinserhöhung in Betracht ziehen". "Die Zinsentscheidungen der Fed ...

