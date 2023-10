Der Nahost-Konflikt ist nun auch an den Aktienmärkten angekommen. Die Unsicherheit hat nach den Ereignissen rund am das beschossene Spital in Gaza zugenommen und den Kursen zugesetzt.St. Gallen - Der Nahost-Konflikt ist nun auch an den Aktienmärkten angekommen. Die Unsicherheit hat nach den Ereignissen rund am das beschossene Spital in Gaza zugenommen und den Kursen zugesetzt. Der Boden für die schlechte Stimmung wurde aber schon zuvor durch die Zinsentwicklung in den USA vorbereitet. Seit Anfang September ist die Rendite der 10-jährigen USTreasury Note von 4.10% auf fast 5.00%

Den vollständigen Artikel lesen ...