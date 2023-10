Zum Start in die neue Börsenwoche dürften sich viele Investoren fragen, ob sich die Märkte nach dem Ausverkauf in der Vorwoche nachhaltig fangen können.Zürich - Zum Start in die neue Börsenwoche dürften sich viele Investoren fragen, ob sich die Märkte nach dem Ausverkauf in der Vorwoche nachhaltig fangen können. Während der Ausgang der hiesigen Parlamentswahlen vom gestrigen Sonntag als Non-Event für die Finanzmärkte betrachtet wird, sorgt die weiterhin angespannte Lage im Nahen Osten für Unruhe. Das Risiko eines sich ausweitenden Konfliktes...

Den vollständigen Artikel lesen ...