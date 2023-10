Der schwedische Energieversorger Vattenfall will sein Fernwärme-Geschäft in Berlin an das Land verkaufen. Eine Absichtserklärung haben beide Seiten am Freitag unterzeichnet. Schritt für Schritt zieht sich der schwedische Energieriese Vattenfall aus Deutschland zurück. Als nächstes geht es um den Verkauf des verbleibenden Wärmegeschäfts - also der Vattenfall Wärme Berlin AG und deren Tochtergesellschaften. Dabei sei das Land Berlin nun der exklusive Verhandlungspartner für die Fernwärme, erklärte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...