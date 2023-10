Im Auftrag der Eigentümerin Walim AG konnte SPGI Zurich für die exklusive Liegenschaft direkt am Zürcher Löwenplatz zwei neue Mieter gewinnen.Zürich - Im Auftrag der Eigentümerin Walim AG konnte SPGI Zurich für die exklusive Liegenschaft direkt am Zürcher Löwenplatz zwei neue Mieter gewinnen. Die beiden Flächen wurden komplett saniert. Die denkmalgeschützte Liegenschaft befindet sich an attraktivster Lage in der Zürcher City, direkt am Löwenplatz. Die Eigentümerin Walim AG hatte SPGI Zurich beauftragt, zwei frisch sanierte...

