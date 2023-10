Wien (www.anleihencheck.de) - In der Eurozone ist der makroökonomische Datenkalender dieser Woche von einer Vielzahl an Stimmungsindikatoren für den Monat Oktober geprägt, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Den Auftakt markiere der Index für das Konsumentenvertrauen. Dieses habe zuletzt mit -17,8 Punkten klar auf pessimistischem Gebiet gelegen. Nach Prognosen der Analysten sollte sich die Stimmung weiter eintrüben - sie würden einen Rückgang auf -18,8 Punkte erwarten. In weiterer Folge stünden die viel beachteten PMIs auf der Agenda. Sowohl die Komponente für das Verarbeitende Gewerbe als auch deren Äquivalent für den Dienstleistungssektor hätten zuletzt mit 43,4 bzw. 48,7 Punkten unter der entscheidenden Marke von 50 Punkten notiert. Die Analysten würden davon ausgehen, dass sich die Stimmung unter den befragten Einkaufsmanagern nicht wesentlich verändert haben sollte und dementsprechend eine sehr verhaltene Zunahme auf 43,9 Punkte im Verarbeitenden Sektor sowie eine marginale Verschlechterung auf 48,2 Punkte im Dienstleistungssektor prognostizieren. ...

