Posco hat im mexikanischen Ramos Arizpe den Bau einer Produktionsstätte für 1,5 Millionen E-Motorkerne jährlich abgeschlossen. Die in Mexiko produzierten E-Motorkerne mit Stator und Rotor werden an Autohersteller in Nordamerika geliefert. Der Grundstein für die Anlage wurde im Juli 2022 gelegt, damals wurden 18 Pressmaschinen für die Fertigung von Stator und Rotor angekündigt. Klar ist, dass die wenigsten E-Motorkerne in Mexiko verbleiben werden: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...