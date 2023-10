Generative KI, neue Finanzfunktionen und ein besseres Kundenerlebnis steigern die Benutzerproduktivität sowie die Geschäftseffizienz und lassen die Kosten sinken.Zürich - Oracle NetSuite kündigt eine Reihe von Produktneuheiten an, die Unternehmen dabei helfen, ihre Kosten zu senken und effizienter zu arbeiten, um so ihre Umsätze und Gewinne zu steigern. Die aktuellsten NetSuite-Innovationen umfassen sowohl klassische als auch generative KI-gestützte Funktionen in der gesamten Suite. Dazu kommen neue Field-Service-Management- und Enterprise-Performance...

Den vollständigen Artikel lesen ...