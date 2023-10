Berlin - Der frühere Parteichef der Linken, Bernd Riexinger, hält einen Verbleib von Sahra Wagenknecht und ihren Mitstreitern in der Bundestagsfraktion für ausgeschlossen. Riexinger sagte der "Rheinischen Post" (Dienstagausgabe): "Nach diesem Auftritt ist das nicht vorstellbar. Das Tischtuch ist zerschnitten."



Mit Blick auf die Parteigründung Wagenknechts sagte Riexinger: "Für uns Linke bietet sich jetzt eine große Chance." Mit Wagenknecht habe eine Minderheit versucht, gegen die Mehrheit zu agieren. "Jetzt kann die Linke wieder geschlossen Politik machen."



Viele Menschen würden sich eine Linke wünschen, die für weltoffene, emanzipatorische, antirassistische sowie klimagerechte Inhalte einstehe. "Die sahen sich durch Wagenknecht bisher gehindert. Auf die müssen wir jetzt zugehen", sagte Riexinger. Erste Eintritte habe es bereits gegeben, sagte der frühere Parteichef.



Wagenknecht hatte am Montag ihre Pläne für eine Parteigründung vorgestellt und angekündigt, dennoch bis Anfang 2024 in der Linken-Bundestagsfraktion bleiben zu wollen. Wenn das nicht klappt, verliert die Linksfraktion schon vorher ihren Fraktionsstatus.

