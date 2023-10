FACC startet die Werkserweiterung in Kroatien. Die Produktionsfläche des 2022 eröffneten Werkes zur Fertigung von Hightech-Komponenten für den Kabineninnenraum wird verdreifacht sowie ein zusätzliches Bürogebäude errichtet. Insgesamt wird der Standort um rund 12.500 m2 ausgebaut, wie FACC mitteilt. Die Bauarbeiten werden im Juni 2024 abgeschlossen sein, bis Ende 2026 wird sich auch die Belegschaft auf 600 Mitarbeiter*innen fast verdreifachen. Beim Ausbau des neuen Werkes wird auf einen hohen Automatisierungsgrad gesetzt. Eine PV-Anlage auf einer Fläche von 2.000 m2 wird rund zwei Drittel des aktuell erforderlichen Jahresenergieverbrauchs bereitstellen. Insgesamt investiert die FACC AG in die Erweiterung des Standorts in Kroatien 21 Mio. Euro.

