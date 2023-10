Das Start-up Solarnative will Mikro-Wechselrichter in einer "Gigafactory" in Hofheim am Taunus fertigen. Der "Powerstick Balcony" soll ab Mitte November erhältlich sein. Greenakku beschreibt den in Deutschland gefertigten Mikro-Wechselrichter von Solarnative auch als eine Reaktion auf die jüngsten Sicherheitsprobleme durch fehlende Relais. Der Name "Powerstick" kommt von der schmalen, langen Form. Die Powerstick-Wechselrichter sind dabei Teil eines Gesamtsystems für ein "Smart Energy Home". Sie ...

