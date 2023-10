Ab Mitte November sollen die Produkte, die das deutsche Unternehmen selbst entwickelt hat und in Frankfurt herstellt, an Kunden ausgeliefert werden. Es handelt sich um einen stabförmigen Wechselrichter, der mit vorkonfektionierten Kabeln verbunden wird. Bis zu vier Wechselrichter bilden einen Strang.Mit dem Boom bei Stecker-Solar-Geräten zieht die Photovoltaik in immer mehr Haushalte ein. Passend dafür hat Solarnative einen Hochfrequenz-Mikrowechselrichter entwickelt, den Green Akku ab Mitte November vertreiben wird. Es sei leicht, effiziente und lasse sich am Modulrahmen befestigen, heißt es ...

